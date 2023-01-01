#мартимертв. Сезон 1
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#мартимертв
1-й сезон

#мартимертв (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.92019, #martyisdead 8 серий
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Первый в истории чешский сериал, номинированный на «Эмми» и получивший эту престижную награду. Основанная на реальных историях о кибербуллинге драма о том, как подростки становятся жертвами сетевого запугивания и травли. Смотрите сериал «#мартимертв» в подписке Amediateka на Wink.

Пятнадцатилетний подросток из благополучной семьи Мартин погибает под колесами грузовика. Убитый горем отец юноши Петр не верит, что ДТП было случайным. Он пытается разобраться в произошедшем, используя видео, которые Марти снимал на телефон, как подсказки, и заходит в аккаунт сына в социальной сети. Обнаружив тревожные сообщения от сомнительного юзера, Петр понимает, что подросток был жертвой шантажа, и шаг за шагом продвигается в своем расследовании.

Сумеет ли он узнать, что именно случилось с Марти? Смотрите сериал «#мартимертв» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Чехия
Жанр
Криминал, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb