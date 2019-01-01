#мартимертв (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
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Сюжет
Первый в истории чешский сериал, номинированный на «Эмми» и получивший эту престижную награду. Основанная на реальных историях о кибербуллинге драма о том, как подростки становятся жертвами сетевого запугивания и травли. Пятнадцатилетний подросток из благополучной семьи Мартин погибает под колесами грузовика. Убитый горем отец юноши Петр не верит, что ДТП было случайным. Он пытается разобраться в произошедшем, используя видео, которые Марти снимал на телефон, как подсказки, и заходит в аккаунт сына в социальной сети. Обнаружив тревожные сообщения от сомнительного юзера, Петр понимает, что подросток был жертвой шантажа, и шаг за шагом продвигается в своем расследовании. Сумеет ли он узнать, что именно случилось с Марти?
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Информация
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Павел
Соукуп
- ЯНАктёр
Якуб
Немчок
- ЯГАктёр
Ян
Грандмэн
- ПБАктриса
Петра
Бучкова
- МХАктёр
Матей
Хавелка
- СКАктриса
Сара
Корбелова
- АПАктёр
Андрей
Полак
- ТБАктёр
Томаш
Бамбушек
- ЯЗАктёр
Ян
Задражил
- АВАктриса
Ангелица
Вуды
- ВПАктёр
Войтех
Приветивы
- ЯТСценарист
Ярослав
Т. Мишка
- ЖССценарист
Жан
Стеглик
- МКПродюсер
Милан
Кухинка
- ВШПродюсер
Вратислав
Шлаер
- ЙККомпозитор
Йиндрих
Краварик