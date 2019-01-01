мартимертв (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Первый в истории чешский сериал, номинированный на «Эмми» и получивший эту престижную награду. Основанная на реальных историях о кибербуллинге драма о том, как подростки становятся жертвами сетевого запугивания и травли. Пятнадцатилетний подросток из благополучной семьи Мартин погибает под колесами грузовика. Убитый горем отец юноши Петр не верит, что ДТП было случайным. Он пытается разобраться в произошедшем, используя видео, которые Марти снимал на телефон, как подсказки, и заходит в аккаунт сына в социальной сети. Обнаружив тревожные сообщения от сомнительного юзера, Петр понимает, что подросток был жертвой шантажа, и шаг за шагом продвигается в своем расследовании. Сумеет ли он узнать, что именно случилось с Марти?





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