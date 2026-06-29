Марлен (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Марлен. Сезон 1 20 серий
Детектив18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 8
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 12
- 18+50 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 13
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 14
- 18+50 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 15
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 16
- 18+49 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 17
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 18
- 18+51 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 19
- 18+52 мин
Марлен
Сезон 1 Серия 20
О сериале
В структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно - следователь Марлен Симонов. Симонов - следователь «старой школы». За маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойденная наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами, и со временем превратился в «ходячий детектор лжи», способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался.