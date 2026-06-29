В структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно - следователь Марлен Симонов. Симонов - следователь «старой школы». За маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойденная наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами, и со временем превратился в «ходячий детектор лжи», способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался.

