Марлен. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Марлен
1-й сезон
9-я серия
2021, Марлен. Сезон 1. Серия 9
Детектив18+
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Марлен (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно - следователь Марлен Симонов. Симонов - следователь «старой школы». За маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойденная наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами, и со временем превратился в «ходячий детектор лжи», способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался.

Жанр
Детектив
Время
50 мин / 00:50

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