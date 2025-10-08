Марко Поло (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 08.10.2025
13 век. Венецианский торговец Марко Поло сопровождает двух священников в путешествии на Восток ко двору Кублай Хана, монгольского завоевателя Востока с тем, чтобы обратить самую многочисленную и богатую нацию в христианство. Однако священники сомневаются в существовании китайского государства.
Ведь, в конечном счете, Господь положил Европу в центр Вселенной, и что может быть за ее пределами, как не одно сплошное варварство? Не будучи готовыми рисковать своими жизнями в горах Памира, священники отступают и бросают Марко, его отца и дядю наедине со снежными бурями и знойными пустынями. Измученные голодом, жаждой и палящий солнцем они продвигаются вперед в сердце владений Хана.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма
- ККРежиссёр
Кевин
Коннор
- ИСАктёр
Иэн
Сомерхолдер
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- ДЭАктриса
Дезире
Энн Сиахаан
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- ЛКАктёр
Лим
Кай Тун
- КЛАктёр
Кристиан
Ли
- ММАктёр
Майкл
Ман-Кин Чоу
- МДАктёр
Марк
Джакс
- АШАктёр
Алан
Ширман
- МОАктёр
Майкл
О’Хаган
- РРАктёр
Рамин
Разаги Сефати
- РХСценарист
Рон
Хатчинсон
- МОПродюсер
Мэттью
О’Коннор
- ТЧПродюсер
Там
Чи-Сань
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ТБОператор
Томас
Бёрстин
- КТКомпозитор
Кен
Торн