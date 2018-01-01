Марко Поло (сериал, 2007) смотреть онлайн

13 век. Венецианский торговец Марко Поло сопровождает двух священников в путешествии на Восток ко двору Кублай Хана, монгольского завоевателя Востока с тем, чтобы обратить самую многочисленную и богатую нацию в христианство. Однако священники сомневаются в существовании китайского государства.



Ведь, в конечном счете, Господь положил Европу в центр Вселенной, и что может быть за ее пределами, как не одно сплошное варварство? Не будучи готовыми рисковать своими жизнями в горах Памира, священники отступают и бросают Марко, его отца и дядю наедине со снежными бурями и знойными пустынями. Измученные голодом, жаждой и палящий солнцем они продвигаются вперед в сердце владений Хана.



