Марко Поло
Актёры и съёмочная группа сериала «Марко Поло»

Режиссёры

Кевин Коннор

Kevin Connor
Режиссёр

Актёры

Иэн Сомерхолдер

Ian Somerhalder
АктёрMarco Polo
Б.Д. Вонг

B.D. Wong
АктёрPedro
Дезире Энн Сиахаан

Desiree Siahaan
АктрисаTemulun
Брайан Деннехи

Brian Dennehy
АктёрKublai Khan
Лим Кай Тун

Lim Kay Tong
АктёрLord Chenchu
Кристиан Ли

Christian Lee
АктёрCogatai
Майкл Ман-Кин Чоу

Michael Man-Kin Chow
АктёрChi
Марк Джакс

Mark Jax
АктёрNiccolo Polo
Алан Ширман

Alan Shearman
АктёрMaffeo Polo
Майкл О’Хаган

Michael O'Hagan
АктёрOld Marco Polo
Рамин Разаги Сефати

Ramin Razaghi Sefati
АктёрPersian Physician

Сценаристы

Рон Хатчинсон

Ron Hutchinson
Сценарист

Продюсеры

Мэттью О’Коннор

Matthew O'Connor
Продюсер
Там Чи-Сань

Tam Chi-San
Продюсер
Роберт Холми ст.

Robert Halmi Sr.
Продюсер
Роберт Холми мл.

Robert A. Halmi
Продюсер

Операторы

Томас Бёрстин

Thomas Burstyn
Оператор

Композиторы

Кен Торн

Ken Thorne
Композитор