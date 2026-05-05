Маленький демон разоблачен!. Сезон 1
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Маленький демон разоблачен!
1-й сезон

Маленький демон разоблачен! (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Xiao mo tou bao lu la! 13 серий
Фэнтези, Комедия18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Главный герой — Юй Женьцзе, сын могущественного Повелителя демонов. Ему предстоит тайная миссия: проникнуть в «Академию Лиги справедливости». Туда принимают только самых доблестных и честных учеников, то есть это «вражеская территория». Цель Женьцзе — добыть «Сертификат добра». Этот документ нужен, чтобы легализовать положение всего тёмного клана в мире, где идёт непримиримая война между героями и демонами

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы

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