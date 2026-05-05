Маленький демон разоблачен! (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Xiao mo tou bao lu la! 13 серий
Фэнтези, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
- 18+9 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 1
- 18+10 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 2
- 18+10 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 3
- 18+9 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 4
- 18+9 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 5
- 18+8 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 6
- 18+8 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 7
- 18+8 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 8
- 18+8 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 9
- 18+9 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 10
- 18+9 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 11
- 18+9 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 12
- 18+8 мин
Маленький демон разоблачен!
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Главный герой — Юй Женьцзе, сын могущественного Повелителя демонов. Ему предстоит тайная миссия: проникнуть в «Академию Лиги справедливости». Туда принимают только самых доблестных и честных учеников, то есть это «вражеская территория». Цель Женьцзе — добыть «Сертификат добра». Этот документ нужен, чтобы легализовать положение всего тёмного клана в мире, где идёт непримиримая война между героями и демонами