Главный герой — Юй Женьцзе, сын могущественного Повелителя демонов. Ему предстоит тайная миссия: проникнуть в «Академию Лиги справедливости». Туда принимают только самых доблестных и честных учеников, то есть это «вражеская территория». Цель Женьцзе — добыть «Сертификат добра». Этот документ нужен, чтобы легализовать положение всего тёмного клана в мире, где идёт непримиримая война между героями и демонами

