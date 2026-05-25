Максимилиан. Сезон 1
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Максимилиан
1-й сезон

Максимилиан (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.82017, Maximilian 3 серии
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сын императора Священной Римской империи и герцогиня Бургундии планируют свадьбу, в то время как французский монарх Людовик XI пытается воспрепятствовать их браку. Историческая драма «Максимилиан» — сериал, достоверно демонстрирующий придворные интриги Средневековья.

Конец XV века. В правящей семье Бургундского герцогства трагедия — во время сражения погибает Карл Смелый, не оставивший наследников мужского пола. К власти приходит его дочь Мария, но, чтобы укрепить влияние, ей нужен удачный брак. Подходящей партией для нее может стать Максимилиан, сын Фридриха III, возглавляющего Священную Римскую империю. Однако у французского короля Людовика XI есть свои планы на Бургундию, и он готов пойти на все, чтобы получить над ней власть.

Сможет ли Мария защитить свое наследство, расскажет костюмная драма «Максимилиан» (2017), которую вы найдете на Wink.

Страна
Австрия, Германия, Венгрия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb