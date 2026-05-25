Максимилиан (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сын императора Священной Римской империи и герцогиня Бургундии планируют свадьбу, в то время как французский монарх Людовик XI пытается воспрепятствовать их браку. Историческая драма «Максимилиан» — сериал, достоверно демонстрирующий придворные интриги Средневековья.



Конец XV века. В правящей семье Бургундского герцогства трагедия — во время сражения погибает Карл Смелый, не оставивший наследников мужского пола. К власти приходит его дочь Мария, но, чтобы укрепить влияние, ей нужен удачный брак. Подходящей партией для нее может стать Максимилиан, сын Фридриха III, возглавляющего Священную Римскую империю. Однако у французского короля Людовика XI есть свои планы на Бургундию, и он готов пойти на все, чтобы получить над ней власть.



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