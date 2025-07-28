Магия вкуса (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Магия вкуса. Сезон 1
Магия вкуса
1-й сезон

Магия вкуса (сериал, 2020) сезон 1

2020, Магия вкуса. Сезон 1 21 серия
ТВ-шоу12+

О сериале

Антон Зайцев проводит своё собственное гастрономическое расследование. Меню программы включает в себя только самые загадочные, притягательные и мистические блюда. Такого вы ещё не пробовали!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг