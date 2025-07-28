Узбекистан. Самарканд и Бухара
Wink
Сериалы
Магия вкуса
1-й сезон
Узбекистан. Самарканд и Бухара

Магия вкуса (сериал, 2020) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

8.92020, Узбекистан. Самарканд и Бухара
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Антон Зайцев проводит своё собственное гастрономическое расследование. Меню программы включает в себя только самые загадочные, притягательные и мистические блюда. Такого вы ещё не пробовали!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг