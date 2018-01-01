Wink
Любовники (сериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн

8.42018, The Affair 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Продолжение эмоционального триллера с Домиником Уэстом о цене измены.

В четвертом сезоне главные герои оказываются в солнечной Калифорнии, где каждый из них старается найти собственный путь к исцелению и принятию. Ноа Солловэй сталкивается с профессиональными и личными вызовами и пытается восстановить отношения с детьми и проблемными учениками, а также справиться с внутренними демонами. Эллисон ищет смысл жизни в работе и новых отношениях, в то время как Хелен узнает о тяжелой болезни Вика.

Не упустите шанс увидеть новые повороты и откровения в интеллектуальном драматическом триллере «Любовники»

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовники»