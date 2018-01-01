Любовники (сериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение эмоционального триллера с Домиником Уэстом о цене измены. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить напряженную драму «Любовники» — смотреть 4 сезон можно в любое время на Wink.
В четвертом сезоне главные герои оказываются в солнечной Калифорнии, где каждый из них старается найти собственный путь к исцелению и принятию. Ноа Солловэй сталкивается с профессиональными и личными вызовами и пытается восстановить отношения с детьми и проблемными учениками, а также справиться с внутренними демонами. Эллисон ищет смысл жизни в работе и новых отношениях, в то время как Хелен узнает о тяжелой болезни Вика.
Не упустите шанс увидеть новые повороты и откровения в интеллектуальном драматическом триллере «Любовники» — смотреть онлайн в хорошем качестве сериал вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джеффри
Рейнер
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Колин
Бакси
- РФРежиссёр
Райан
Флек
- Актёр
Доминик
Уэст
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ДГАктриса
Джулия
Голден Теллес
- ДСАктёр
Джэдон
Сэнд
- Актёр
Джошуа
Джексон
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- ДРАктёр
Джейк
Ричард Сичильяно
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- ОМАктёр
Омар
Метуолли
- ЛКАктриса
Лея
Кэтлетт
- АЭСценарист
Аня
Эпштейн
- СЗСценарист
Стью
Зичерман
- ЭОСценарист
Эрик
Овермиер
- СТПродюсер
Сара
Трим
- ХЛПродюсер
Хагай
Леви
- ДГПродюсер
Дэвид
Генри Хван
- ФВХудожник
Форд
Вилер
- КМХудожница
Келли
МакГихи
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- ДДОператор
Джим
Дено
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос