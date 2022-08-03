WinkСериалыЛунная база 81-й сезон
Лунная база 8 (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
5.92020, Moonbase 8 6 серий
Фантастика, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Комедийный сериал о трех астронавтах, которые без конца тренируются в симуляторе лунной базы NASA. Они очень хотят попасть на реальную миссию, но для начала им придется всему научиться на родной планете.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Джонатан
Крисел
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Тим
Хайдекер
- Актёр
Фред
Армисен
- ДДАктёр
Джошуа
Дэвис
- МКАктёр
М.
К. Гейни
- ФГАктёр
Фред
Гранди
- АЛАктёр
Адам
Ламберт
- ДААктёр
Джо
Абрахам
- ТМАктёр
Томас
Манн
- Сценарист
Фред
Армисен
- Сценарист
Тим
Хайдекер
- ДКСценарист
Джонатан
Крисел
- Сценарист
Джон
Си Райли
- Продюсер
Фред
Армисен
- Продюсер
Тим
Хайдекер
- ДКПродюсер
Дэйв
Книбоун
- РСХудожница
Рози
Сандерс
- БМХудожница
Бет
Морган
- МДМонтажёр
Майкл
Джиамбра
- КХОператор
Карл
Херц
- СДКомпозитор
Стивен
Дрозд