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Лунная база 8
1-й сезон

Лунная база 8 (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

5.92020, Moonbase 8 6 серий
Фантастика, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Комедийный сериал о трех астронавтах, которые без конца тренируются в симуляторе лунной базы NASA. Они очень хотят попасть на реальную миссию, но для начала им придется всему научиться на родной планете.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лунная база 8»