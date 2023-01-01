Лунная база 8
Wink
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Лунная база 8
5.92020, Moonbase 8 1 сезон
Фантастика, Комедии18+

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Лунная база 8 (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный сериал о трех астронавтах, которые без конца тренируются в симуляторе лунной базы NASA. Они очень хотят попасть на реальную миссию, но для начала им придется всему научиться на родной планете.

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Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лунная база 8»

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