WinkСериалыЛоукантри: Династия Мердо1-й сезон
Лоукантри: Династия Мердо (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
7.62022, Low Country: The Murdaugh Dynasty 3 серии
Документальные, Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
Сюжет
О наследии семьи Мердо, властной династии, несущей за собой смерть и разрушение. Это опасное семейство базировалось в регионе Лоукантри в Южной Каролине. Несколько поколений Мердо отвечало за местную судебную систему, участвуя в расследованиях преступлений, связанных с убийствами и коррупцией. Их мощное влияние рассыпалось в прах, когда выяснилось, что знаменитая «юридическая семья» замешана в обмане и мошенничестве.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКриминал, Документальные, Детективы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb