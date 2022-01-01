7.72022, Low Country: The Murdaugh Dynasty
Лоукантри: Династия Мердо (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О наследии семьи Мердо, властной династии, несущей за собой смерть и разрушение. Это опасное семейство базировалось в регионе Лоукантри в Южной Каролине. Несколько поколений Мердо отвечало за местную судебную систему, участвуя в расследованиях преступлений, связанных с убийствами и коррупцией. Их мощное влияние рассыпалось в прах, когда выяснилось, что знаменитая «юридическая семья» замешана в обмане и мошенничестве.
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный, Детектив
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb