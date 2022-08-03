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Лиллехаммер
3-й сезон

Лиллехаммер (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн

2014, Lilyhammer 3 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ироничный гангстерский сериал про мафиози, который учит плохому мирных жителей Олимпийской деревни. Получилось действительно смешно!

Страна
Норвегия, США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лиллехаммер»