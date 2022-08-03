Лиллехаммер (сериал, 2011) смотреть онлайн

Бывших мафиози не бывает! Главный персонаж криминальной комедии «Лиллехаммер» мафиози Фрэнк Тальяно подтверждает это высказывание. Член мафии может сдать своего босса, переехать в неведанную глушь, сменить работу и окружение, но он навсегда останется собой. Тихий городок Лиллехаммер, расположенный недалеко от столицы Норвегии, заживет новой жизнью с появлением своенравного гангстера. Теперь и интернет-зрители могут бесплатно смотреть онлайн сериал «Лиллехаммер» в хорошем качестве.Фрэнк Тальяно (Стивен Ван Зандт), гангстер из Нью-Йорка, в отместку за предательство сдает босса мафии федеральным агентам при условии, что они по программе защиты свидетелей отправят его в Лиллехаммер, где в 1994 году проходили Олимпийские игры. Фрэнк в предвкушении тихого, уютного местечка с белым снежком и классными телками, но ожидание райской жизни себя не оправдывает. Тогда бывший мафиози, чтобы как-то скрасить свои дни, открывает первый и единственный бар в городке. С приездом Тальяно город перестает быть спокойным и тихим. Какие приключения ждут гангстера, можно узнать, если смотреть онлайн сериал «Лиллехаммер» в хорошем качестве.

