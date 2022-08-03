Лиллехаммер (сериал, 2011) смотреть онлайн
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О сериале
Бывших мафиози не бывает! Главный персонаж криминальной комедии «Лиллехаммер» мафиози Фрэнк Тальяно подтверждает это высказывание. Член мафии может сдать своего босса, переехать в неведанную глушь, сменить работу и окружение, но он навсегда останется собой. Тихий городок Лиллехаммер, расположенный недалеко от столицы Норвегии, заживет новой жизнью с появлением своенравного гангстера. Теперь и интернет-зрители могут бесплатно смотреть онлайн сериал «Лиллехаммер» в хорошем качестве.Фрэнк Тальяно (Стивен Ван Зандт), гангстер из Нью-Йорка, в отместку за предательство сдает босса мафии федеральным агентам при условии, что они по программе защиты свидетелей отправят его в Лиллехаммер, где в 1994 году проходили Олимпийские игры. Фрэнк в предвкушении тихого, уютного местечка с белым снежком и классными телками, но ожидание райской жизни себя не оправдывает. Тогда бывший мафиози, чтобы как-то скрасить свои дни, открывает первый и единственный бар в городке. С приездом Тальяно город перестает быть спокойным и тихим. Какие приключения ждут гангстера, можно узнать, если смотреть онлайн сериал «Лиллехаммер» в хорошем качестве.
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гер
Хеннинг Хопланд
- ЭКРежиссёр
Эйстейн
Карлсен
- ОЭРежиссёр
Оле
Эндресен
- СВАктёр
Стив
Ван Зандт
- ТФАктёр
Тронд
Фауса Аурвааг
- ССАктёр
Стейнар
Саген
- МСАктриса
Мариан
Саастад Оттесен
- ТКАктёр
Томми
Карлсен
- ФСАктёр
Фритьов
Сохейм
- РСАктёр
Роберт
Скйэрстад
- НЙАктёр
Нильс
Йорген Каалстад
- ЭКАктриса
Энн
Кригсволл
- МААктёр
Микаэль
Акснес-Персон
- СВСценарист
Стив
Ван Зандт
- СВПродюсер
Стив
Ван Зандт
- ФБКомпозитор
Франс
Бак