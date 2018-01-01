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Лиллехаммер
Актёры и съёмочная группа сериала «Лиллехаммер»

Актёры и съёмочная группа сериала «Лиллехаммер»

Режиссёры

Гер Хеннинг Хопланд

Гер Хеннинг Хопланд

Geir Henning Hopland
Режиссёр
Эйстейн Карлсен

Эйстейн Карлсен

Øystein Karlsen
Режиссёр
Оле Эндресен

Оле Эндресен

Ole Endresen
Режиссёр

Актёры

Стив Ван Зандт

Стив Ван Зандт

Steve Van Zandt
АктёрFrank Tagliano
Тронд Фауса Аурвааг

Тронд Фауса Аурвааг

Trond Fausa Aurvaag
АктёрTorgeir Lien
Стейнар Саген

Стейнар Саген

Steinar Sagen
Актёр
Мариан Саастад Оттесен

Мариан Саастад Оттесен

Marian Saastad Ottesen
АктрисаSigrid Haugli
Томми Карлсен

Томми Карлсен

Tommy Karlsen
АктёрArne
Фритьов Сохейм

Фритьов Сохейм

Fridtjov Såheim
АктёрJan Johansen
Роберт Скйэрстад

Роберт Скйэрстад

Robert Skjærstad
АктёрRoy 'Fingern' Aass
Нильс Йорген Каалстад

Нильс Йорген Каалстад

Nils Jørgen Kaalstad
АктёрDag Solstad
Энн Кригсволл

Энн Кригсволл

Anne Krigsvoll
АктрисаLaila Hovland
Микаэль Акснес-Персон

Микаэль Акснес-Персон

Mikael Aksnes-Pehrson
Актёр

Сценаристы

Стив Ван Зандт

Стив Ван Зандт

Steve Van Zandt
Сценарист

Продюсеры

Стив Ван Зандт

Стив Ван Зандт

Steve Van Zandt
Продюсер

Композиторы

Франс Бак

Франс Бак

Frans Bak
Композитор