WinkСериалыЛиллехаммерАктёры и съёмочная группа сериала «Лиллехаммер»
Актёры и съёмочная группа сериала «Лиллехаммер»
Режиссёры
Актёры
Стив Ван ЗандтSteve Van Zandt
АктёрFrank Tagliano
Тронд Фауса АурваагTrond Fausa Aurvaag
АктёрTorgeir Lien
Стейнар СагенSteinar Sagen
Актёр
Мариан Саастад ОттесенMarian Saastad Ottesen
АктрисаSigrid Haugli
Томми КарлсенTommy Karlsen
АктёрArne
Фритьов СохеймFridtjov Såheim
АктёрJan Johansen
Роберт СкйэрстадRobert Skjærstad
АктёрRoy 'Fingern' Aass
Нильс Йорген КаалстадNils Jørgen Kaalstad
АктёрDag Solstad
Энн КригсволлAnne Krigsvoll
АктрисаLaila Hovland
Микаэль Акснес-ПерсонMikael Aksnes-Pehrson
Актёр