Остросюжетная детективная драма с Алексеем Гуськовым. Капитан полиции Шерегеда казнит на одной из строек наемника Смирнова. Сюжет о жестокой расправе в провинциальном городке сразу попадает в региональные новости. Расследование непростого дела поручают столичному майору Одинцову, которого местные жители встречают с большим холодом, а коллеги Шерегеды пытаются пустить приезжего по ложному следу. Одинцов готов рисковать жизнью, чтобы посадить за решетку виновного, даже если им окажется слуга закона или его собственный друг.

