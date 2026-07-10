Личность не установлена. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Личность не установлена
1-й сезон
1-я серия
2017, Личность не установлена. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»

Личность не установлена (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Остросюжетная детективная драма с Алексеем Гуськовым. Капитан полиции Шерегеда казнит на одной из строек наемника Смирнова. Сюжет о жестокой расправе в провинциальном городке сразу попадает в региональные новости. Расследование непростого дела поручают столичному майору Одинцову, которого местные жители встречают с большим холодом, а коллеги Шерегеды пытаются пустить приезжего по ложному следу. Одинцов готов рисковать жизнью, чтобы посадить за решетку виновного, даже если им окажется слуга закона или его собственный друг.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск