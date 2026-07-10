2017, Личность не установлена. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Драма18+
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Личность не установлена (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Личность не установлена
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Остросюжетная детективная драма с Алексеем Гуськовым. Капитан полиции Шерегеда казнит на одной из строек наемника Смирнова. Сюжет о жестокой расправе в провинциальном городке сразу попадает в региональные новости. Расследование непростого дела поручают столичному майору Одинцову, которого местные жители встречают с большим холодом, а коллеги Шерегеды пытаются пустить приезжего по ложному следу. Одинцов готов рисковать жизнью, чтобы посадить за решетку виновного, даже если им окажется слуга закона или его собственный друг.
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