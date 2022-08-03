В третьем сезоне неуверенный паренек, боящийся себя самого, остался в прошлом. Дэвид научился брать контроль при управлении множественными личностями, пользуясь их уникальными способностями. Новые таланты придутся как нельзя кстати, ведь противостояние с Амалем Фаруком — битва не один на один. В теле мутанта-телепата содержится куда более грозный враг — Король Теней.

