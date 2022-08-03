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Легион
3-й сезон

Легион (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

7.92019, Legion 8 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В третьем сезоне неуверенный паренек, боящийся себя самого, остался в прошлом. Дэвид научился брать контроль при управлении множественными личностями, пользуясь их уникальными способностями. Новые таланты придутся как нельзя кстати, ведь противостояние с Амалем Фаруком — битва не один на один. В теле мутанта-телепата содержится куда более грозный враг — Король Теней.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легион»