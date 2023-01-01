Легендарные братья (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Легендарные братья» — адаптация новеллы автора под псевдонимом Гу Лун (древний дракон). Это история о братьях, которых разделила и све�ла сама судьба. 17 лет тому назад первый богач поднебесной, Цзян Фэн, а также его жена подверглись нападению Министров двенадцати созвездий. Перед смертью, жена родила двойняшек. Одного брата подобрали и вырастили во Дворце цветов, второго — в Долине злодеев. Хоть один мечтает стать «Первым злодеем поднебесной», а второй — хранителем добра, судьба связала их приключения воедино...



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