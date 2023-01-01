WinkСериалыЛегендарные братья1-й сезон
Легендарные братья (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.92022, Jue dai shuang jiao 18 серий
Мультсериалы, Фэнтези18+
Сезоны и серии
- 18+29 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+20 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+21 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+20 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+21 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+21 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+21 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+18 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+19 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+20 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+21 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+20 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+19 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+19 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+20 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+20 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+20 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+22 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
Сюжет
«Легендарные братья» — адаптация новеллы автора под псевдонимом Гу Лун (древний дракон). Это история о братьях, которых разделила и све�ла сама судьба. 17 лет тому назад первый богач поднебесной, Цзян Фэн, а также его жена подверглись нападению Министров двенадцати созвездий. Перед смертью, жена родила двойняшек. Одного брата подобрали и вырастили во Дворце цветов, второго — в Долине злодеев. Хоть один мечтает стать «Первым злодеем поднебесной», а второй — хранителем добра, судьба связала их приключения воедино...
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Информация
СтранаКитай
ЖанрыБоевики, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
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