Легендарные братья (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Легендарные братья
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Легендарные братья
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Легендарные братья
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Легендарные братья
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Легендарные братья
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Легендарные братья
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Легендарные братья
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Легендарные братья
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Легендарные братья
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Легендарные братья
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Легендарные братья
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+20 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Легендарные братья
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+22 мин
Легендарные братья
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
Сюжет
Китайский мультсериал по манге Гу Луна о братьях, которых разлучили в детстве и вырастили как соперников. Дзян Фэн и его беременная жена оказываются в мрачном лесу по дороге в Долину злодеев, где на них нападают разбойники Утренний гость, Чернолик и Нефритовая звезда. В ожесточенной борьбе погибают все, включая Дзян Фэна, а его супруга успевает родить сыновей-близнецов перед смертью. Вскоре на месте событий появляется загадочный человек, который говорит, что ему надо подождать 17 лет, чтобы случилось предначертанное, а пока его задача натравить брата на брата. Спустя 6 лет мы видим, как один из близнецов учится убивать в Долине злодеев, а другой осваивает отказ от чувств во Дворце цветов. В будущем им предстоит узнать друг друга и сойтись в смертельной схватке.
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