Китайский мультсериал по манге Гу Луна о братьях, которых разлучили в детстве и вырастили как соперников. Дзян Фэн и его беременная жена оказываются в мрачном лесу по дороге в Долину злодеев, где на них нападают разбойники Утренний гость, Чернолик и Нефритовая звезда. В ожесточенной борьбе погибают все, включая Дзян Фэна, а его супруга успевает родить сыновей-близнецов перед смертью. Вскоре на месте событий появляется загадочный человек, который говорит, что ему надо подождать 17 лет, чтобы случилось предначертанное, а пока его задача натравить брата на брата. Спустя 6 лет мы видим, как один из близнецов учится убивать в Долине злодеев, а другой осваивает отказ от чувств во Дворце цветов. В будущем им предстоит узнать друг друга и сойтись в смертельной схватке.

