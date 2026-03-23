Веселая и жизнерадостная девочка Катя приезжает на летние каникулы к своей заботливой бабушке. В доме бабушки у Кати есть верные друзья: кот, пёс Эдик и козочка Лиза, с которыми девочка весело проводит время. И вот однажды друзья решают поиграть в пиратов и отправляются на поиски сокровищ. Катя и её команда так увлечены игрой, что пропускают полдник, который приготовила им бабушка. Тогда женщина решает подыграть юным искателям сокровищ, спрятав для них «клад» — корзинку с продуктами, чтобы те смогли подкрепиться. Катя понимает, что именно бабушка и есть их настоящее сокровище! А чтобы у бабушки было время на общение и игры, нужно научиться помогать ей с домашними делами.

