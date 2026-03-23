8.72020, Ладушки. Сезон 1. Серия 28
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Серия в подписке «Wink Дети»
Ладушки (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
Сезоны и серии
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Ладушки
Сезон 1 Серия 1
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Ладушки
Сезон 1 Серия 2
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Ладушки
Сезон 1 Серия 3
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Ладушки
Сезон 1 Серия 4
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Ладушки
Сезон 1 Серия 5
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Ладушки
Сезон 1 Серия 6
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Ладушки
Сезон 1 Серия 7
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Ладушки
Сезон 1 Серия 8
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Ладушки
Сезон 1 Серия 9
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Ладушки
Сезон 1 Серия 10
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Ладушки
Сезон 1 Серия 11
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 12
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Ладушки
Сезон 1 Серия 13
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 14
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 15
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 16
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 17
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 18
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 19
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 20
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 21
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 22
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 23
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 24
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 25
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 26
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 27
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 28
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 29
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 30
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 31
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 32
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 33
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 34
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 35
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 36
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 37
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 38
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 39
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 40
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 41
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 42
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 43
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 44
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 45
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 46
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 47
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 48
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 49
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 50
- 0+4 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 51
- 0+5 мин
Ладушки
Сезон 1 Серия 52
О сериале
Веселая и жизнерадостная девочка Катя приезжает на летние каникулы к своей заботливой бабушке. В доме бабушки у Кати есть верные друзья: кот, пёс Эдик и козочка Лиза, с которыми девочка весело проводит время. И вот однажды друзья решают поиграть в пиратов и отправляются на поиски сокровищ. Катя и её команда так увлечены игрой, что пропускают полдник, который приготовила им бабушка. Тогда женщина решает подыграть юным искателям сокровищ, спрятав для них «клад» — корзинку с продуктами, чтобы те смогли подкрепиться. Катя понимает, что именно бабушка и есть их настоящее сокровище! А чтобы у бабушки было время на общение и игры, нужно научиться помогать ей с домашними делами.