Куку (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн
2014, Cuckoo 2 7 серий
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Куку исчез также стремительно и внезапно, как появился. Он бесследно пропал в Гималаях во время одиночной экспедиции. Но спустя два года после трагедии в ее двери постучал... нет, не Куку, а его 20-летний сын.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- БГРежиссёр
Бен
Грегор
- Актёр
Энди
Сэмберг
- ГДАктёр
Грег
Дэвис
- ХБАктриса
Хелен
Бексендейл
- ТКАктриса
Тамла
Кари
- ТДАктёр
Тайгер
Дрю-Хани
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- ЭСАктриса
Эстер
Смит
- МЛАктёр
Мэтт
Лэйси
- Актёр
Кеннет
Коллар
- РФСценарист
Робин
Френч
- ККСценарист
Кирон
Куирк
- ДЛСценарист
Джеймс
Ламонт
- ЭАПродюсер
Эш
Аталла
- РФПродюсер
Робин
Френч
- ЭЛПродюсер
Эмма
Лосон
- НУМонтажёр
Найджел
Уильямс
- ДКОператор
Джэми
Кэйрни
- МУОператор
Марк
Уотерс
- НФКомпозитор
Ник
Фостер