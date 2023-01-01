Биография

Кеннет Коллар — актер кино. Участвовал во многих известных кинопроектах. Однако в большинстве из них играл эпизодических персонажей. Родился в Ринтельне, на территории бывшей Западной Германии. Отец родом из Англии, мать — немка с чешскими корнями. Учился в Бирмингемской школе драматического искусства. Сотрудничал с такими режиссерами как Бен Фуллер, Джонатан Ньюман, Том Маршалл и Бен Палмер. Дебютным фильмом, с которого Коллар начал карьеру киноактера, стала картина 1995 года «Приключения молодого Индианы Джонса: Атака ястреба». Следующий проект с его участием вышел уже в 1997 году. Это была приключенческая драма «Страсть в пустыне», где актер сыграл эпизодическую роль офицера. После этого Коллара пригласили сняться в нескольких сериалах. В их числе «Мой герой», «Новые уловки», «Cavegirl» и «Тюдоры». Одним из самых известных фильмов Кеннета Коллара стал сериал «Молокососы» 2007 года. В нем он сыграл доктора. Также среди проектов актера есть такие картины как фэнтезийная драма «Страшные сказки», сериал «Искатели сокровищ», драма «Анна Каренина» 2012 года, сериал «Борджиа» и ставший культовым сериал «Черное зеркало», выходивший с с 2011 по 2019 год.