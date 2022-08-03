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Куку

Куку (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Cuckoo 2 сезона
Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Похоже, он совсем «куку»! Самый кармоочищающий сериал о том, как выжить в одном доме с хиппи.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Куку»