Кухня с иронией. Сезон 1
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Кухня с иронией
1-й сезон

Кухня с иронией (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Кухня с иронией. Сезон 1 12 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На уютной веранде Максим, обаятельный кулинар-любитель, превращает простые ингредиенты в аппетитные блюда. Готовка с Максимом - это не просто процесс, а настоящая кулинарная история, приправленная отменным юмором!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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