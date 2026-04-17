Кухня с иронией
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Кухня с иронией
2024, Кухня с иронией 1 сезон
Кулинария18+
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Кухня с иронией (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На уютной веранде Максим, обаятельный кулинар-любитель, превращает простые ингредиенты в аппетитные блюда. Готовка с Максимом - это не просто процесс, а настоящая кулинарная история, приправленная отменным юмором!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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