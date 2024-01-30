Кто убил Отто Мюллера?. Сезон 1
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Кто убил Отто Мюллера?
1-й сезон

Кто убил Отто Мюллера? (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.02022, Who Shot Otto Mueller? 8 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полицейские допрашивают семью убитого бизнесмена. Каждый из его близких рассказывает свою версию событий. Эстонский детективный сериал в духе «Достать ножи».

Известного бизнесмена и бывшего чемпиона Советского Союза по спортивной борьбе Отто Мюллера находят мертвым в день его 65-летия. На место приезжают детективы. Под подозрение попадают все члены семьи убитого. Каждый имел мотив и возможность лишить Отто жизни, и каждый излагает свой вариант того, что происходило в тот злополучный день На поверхность всплывают темные тайны и неприглядные секреты о человеке, который однажды убил волка голыми руками. Кто же убил Отто Мюллера? Восемь подозреваемых представляют восемь разных версий.

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Страна
Эстония
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb