Кто убил Отто Мюллера? (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Кто убил Отто Мюллера?
Сезон 1 Серия 1
- 18+40 мин
Кто убил Отто Мюллера?
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Кто убил Отто Мюллера?
Сезон 1 Серия 3
- 18+40 мин
Кто убил Отто Мюллера?
Сезон 1 Серия 4
- 18+38 мин
Кто убил Отто Мюллера?
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Кто убил Отто Мюллера?
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Кто убил Отто Мюллера?
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Кто убил Отто Мюллера?
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Полицейские допрашивают семью убитого бизнесмена. Каждый из его близких рассказывает свою версию событий. Эстонский детективный сериал в духе «Достать ножи».
Известного бизнесмена и бывшего чемпиона Советского Союза по спортивной борьбе Отто Мюллера находят мертвым в день его 65-летия. На место приезжают детективы. Под подозрение попадают все члены семьи убитого. Каждый имел мотив и возможность лишить Отто жизни, и каждый излагает свой вариант того, что происходило в тот злополучный день На поверхность всплывают темные тайны и неприглядные секреты о человеке, который однажды убил волка голыми руками. Кто же убил Отто Мюллера? Восемь подозреваемых представляют восемь разных версий.
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