Полицейские допрашивают семью убитого бизнесмена. Каждый из его близких рассказывает свою версию событий. Эстонский детективный сериал в духе «Достать ножи».



Известного бизнесмена и бывшего чемпиона Советского Союза по спортивной борьбе Отто Мюллера находят мертвым в день его 65-летия. На место приезжают детективы. Под подозрение попадают все члены семьи убитого. Каждый имел мотив и возможность лишить Отто жизни, и каждый излагает свой вариант того, что происходило в тот злополучный день На поверхность всплывают темные тайны и неприглядные секреты о человеке, который однажды убил волка голыми руками. Кто же убил Отто Мюллера? Восемь подозреваемых представляют восемь разных версий.



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