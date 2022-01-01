Кто убил Отто Мюллера?. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Кто убил Отто Мюллера?
1-й сезон
2-я серия

Кто убил Отто Мюллера? (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.92022, Who Shot Otto Mueller?
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полицейские допрашивают семью убитого бизнесмена. Каждый из его близких рассказывает свою версию событий. Эстонский детективный сериал в духе «Достать ножи».

Известного бизнесмена и бывшего чемпиона Советского Союза по спортивной борьбе Отто Мюллера находят мертвым в день его 65-летия. На место приезжают детективы. Под подозрение попадают все члены семьи убитого. Каждый имел мотив и возможность лишить Отто жизни, и каждый излагает свой вариант того, что происходило в тот злополучный день На поверхность всплывают темные тайны и неприглядные секреты о человеке, который однажды убил волка голыми руками. Кто же убил Отто Мюллера? Восемь подозреваемых представляют восемь разных версий.

Чтобы узнать, кто убийца, оставайтесь на Wink — сериал «Кто убил Отто Мюллера?» 2023 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе.

Сериал Кто убил Отто Мюллера? 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Эстония
Жанр
Криминал, Драмы
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb