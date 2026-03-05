Крипота (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Вокруг брата и сестры, которые пытаются справиться с потерей матери, начинают происходить странные смерти, которым нет рационального объяснения. Молодежный триллер «Крипота» — сериал из Швеции в духе «Очень странных дел» о зле, которое питается страданиями.



18-летний Никлас своими глазами видит, как его одноклассника Себастиана разрывает на куски без видимой причины. Пока он пытается прийти в себя от шока, по школе начинают ходить слухи, что Никлас каким-то образом причастен к этому жуткому событию, ведь они с Себастианом недавно поссорились из-за девушки. Тем временем в город возвращается Лиса, сестра Никласа, уехавшая несколько лет назад после самоубийства матери. Девушка надеется понять, что привело к трагедии, и не верит словам отца о психологическом расстройстве. Во время расследования Лису начинают преследовать странные видения. а загадочные смерти в округе продолжаются.



