Крипота (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Крипота. Сезон 1
Крипота
2020, Cryptid 10 серий
Ужасы, Триллер18+

Контент станет доступным 01.04.2026

Вокруг брата и сестры, которые пытаются справиться с потерей матери, начинают происходить странные смерти, которым нет рационального объяснения. Молодежный триллер «Крипота» — сериал из Швеции в духе «Очень странных дел» о зле, которое питается страданиями.

18-летний Никлас своими глазами видит, как его одноклассника Себастиана разрывает на куски без видимой причины. Пока он пытается прийти в себя от шока, по школе начинают ходить слухи, что Никлас каким-то образом причастен к этому жуткому событию, ведь они с Себастианом недавно поссорились из-за девушки. Тем временем в город возвращается Лиса, сестра Никласа, уехавшая несколько лет назад после самоубийства матери. Девушка надеется понять, что привело к трагедии, и не верит словам отца о психологическом расстройстве. Во время расследования Лису начинают преследовать странные видения. а загадочные смерти в округе продолжаются.

Швеция
Ужасы, Драма, Триллер

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb