Крэйг Ричардс vs Дэн Азиз (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

По-настоящему историческое событие для мирового бокса! Промоушен Matchroom Boxing впервые устраивает мероприятие в Африке! Когда-то на этом континенте эпохально дрался Мохаммед Али, а теперь хэдлайнерами станут британцы Крэйг Ричардс и Дэн Азиз. Бой состоится в городе Аккра, столице Ганы. Победа в довольно конкурентном сражении позволит одному из бойцов рассчитывать на повышение в различных рейтингах и, возможно, титульные шансы.

