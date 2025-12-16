Крэйг Ричардс vs Дэн Азиз (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Лео Атанг vs Бабу Юсуф
1-й сезон
2025, Craig Richards vs Dan Azeez
Спортивный18+
По-настоящему историческое событие для мирового бокса! Промоушен Matchroom Boxing впервые устраивает мероприятие в Африке! Когда-то на этом континенте эпохально дрался Мохаммед Али, а теперь хэдлайнерами станут британцы Крэйг Ричардс и Дэн Азиз. Бой состоится в городе Аккра, столице Ганы. Победа в довольно конкурентном сражении позволит одному из бойцов рассчитывать на повышение в различных рейтингах и, возможно, титульные шансы.

Спортивный
9 мин / 00:09

