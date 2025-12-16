WinkСериалыКрэйг Ричардс vs Дэн Азиз1-й сезонИбраима Диалло vs Сампсон Сегбедзи
2025, Craig Richards vs Dan Azeez
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Крэйг Ричардс vs Дэн Азиз (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
По-настоящему историческое событие для мирового бокса! Промоушен Matchroom Boxing впервые устраивает мероприятие в Африке! Когда-то на этом континенте эпохально дрался Мохаммед Али, а теперь хэдлайнерами станут британцы Крэйг Ричардс и Дэн Азиз. Бой состоится в городе Аккра, столице Ганы. Победа в довольно конкурентном сражении позволит одному из бойцов рассчитывать на повышение в различных рейтингах и, возможно, титульные шансы.