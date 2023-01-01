Котик Мормотик (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Игрушечный котенок помогает детям искать потерянные вещи и решать конфликты. Красочный и познавательный мультсериал для юных зрителей.



Юля и Гоша — брат и сестра, которые своими руками сделали вес�елого плюшевого котика и дали ему смешную кличку Мормотик. Однако игрушка вышла не простая: зверек ожил, начал общаться с людьми, а еще открыл путь в таинственный мир Поддиванья, куда попадают потерянные и забытые вещи. Каждую ночь Мормотик отправляется туда, чтобы вместе с собачкой Жужей находить там новые сокровища и возвращать Юле с Гошей. С помощью волшебного друга брат с сестрой познают мир и разрешают споры.



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