Биография

Георгий Молодцов — российский режиссер, оператор и сценарист. Родился в Екатеринбурге 29 августа 1986 года. В 2008 году Георгий окончил мастерскую неигрового кино во ВГИКе. С 2006 года он устроился креативным директором в «Лабораторию социальной рекламы». В 2010 году кинодеятель начал сотрудничать с телеканалом «Культура», где выступил как линейный продюсером, так и закупщик ток-шоу «Смотрим. Обсуждаем». Помимо прочего, Молодцов занимается организацией фестивалей и преподаванием теории монтажа во ВГИКе. Карьера Георгия Молодцова в качестве режиссера стартовала с короткометражного кино. Его первой полнометражной документальной работой в 2011 году стала лента «Пограничный эффект» о ментальных границах, образовавшихся после развала СССР. В 2020 году он участвовал в постановке документального сериала «Девяностые» о жизни России того времени.