Котик Мормотик. Сезон 1. Серия 1
Wink
Детям
Котик Мормотик
1-й сезон
1-я серия
8.62023, Котик Мормотик. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы0+
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Котик Мормотик (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Игрушечный котенок помогает детям искать потерянные вещи и решать конфликты. Красочный и познавательный мультсериал для юных зрителей.

Юля и Гоша — брат и сестра, которые своими руками сделали веселого плюшевого котика и дали ему смешную кличку Мормотик. Однако игрушка вышла не простая: зверек ожил, начал общаться с людьми, а еще открыл путь в таинственный мир Поддиванья, куда попадают потерянные и забытые вещи. Каждую ночь Мормотик отправляется туда, чтобы вместе с собачкой Жужей находить там новые сокровища и возвращать Юле с Гошей. С помощью волшебного друга брат с сестрой познают мир и разрешают споры.

Отправляйтесь в Поддиванье, включив сказку «Котик Мормотик» — мультсериал 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск