Wink
Детям
Кот Леопольд
1-й сезон

Кот Леопольд (мультсериал, 1975) сезон 1 смотреть онлайн

1975, Кот Леопольд. Сезон 1 9 серий
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Хитовый советский мультсериал, который учит детей быть добрыми и вежливыми. Кот Леопольд не курит, не пьет, не ругается и призывает всех к миролюбию, чем очень раздражает пару шкодливых мышей. Они то и дело провоцируют Леопольда, но он не звереет и остается культурным в любой ситуации.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb