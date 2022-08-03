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Кости
1-й сезон

Кости (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

9.82005, Bones 22 серии
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. Бюро посылает ей амбициозного агента ФБР Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем изучения и идентификации костей давно пропавших людей.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кости»