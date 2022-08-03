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Корпорация «Санта»
1-й сезон

Корпорация «Санта» (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

6.52021, Santa Inc. 8 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Маленькая, но храбрая эльфийка Кэнди решает подняться по карьерной лестнице. Она давно работает на Санта-Клауса и занимает в волшебной компании высокий пост, но мечтает стать его заместительницей. Впрочем, консервативное общество пока к такому повороту явно не готово.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
1.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Корпорация «Санта»»