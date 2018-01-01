Wink
Сериалы
Королевская фамилия
1-й сезон

Королевская фамилия (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, The Royals 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о вымышленной британской королевской семье в современном Лондоне, которая живет в мире роскоши и королевских традиций, что позволяет удовлетворять любые желания каждого из них.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевская фамилия»