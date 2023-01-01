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Королевская фамилия

Королевская фамилия (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, The Royals 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о вымышленной британской королевской семье в современном Лондоне, которая живет в мире роскоши и королевских традиций, что позволяет удовлетворять любые желания каждого из них.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевская фамилия»

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