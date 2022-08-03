Во время археологической экспедиции в Китай Нику Ортону явилась прекрасная богиня Кван Инь. Она попросила Ника совершить великий подвиг, от которого зависит судьба всего мира: за три дня найти бесценный древний манускрипт, похищенный злыми демонами преисподней.

