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Король обезьян
1-й сезон

Король обезьян (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

2001, The Lost Empire 2 серии
Фэнтези, Приключения12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Во время археологической экспедиции в Китай Нику Ортону явилась прекрасная богиня Кван Инь. Она попросила Ника совершить великий подвиг, от которого зависит судьба всего мира: за три дня найти бесценный древний манускрипт, похищенный злыми демонами преисподней.

Страна
Сингапур, США, Германия, Чехия
Жанр
Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb