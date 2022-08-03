WinkДетямКороль обезьян1-й сезон
Король обезьян (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн
2001, The Lost Empire 2 серии
Фэнтези, Приключения12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Во время археологической экспедиции в Китай Нику Ортону явилась прекрасная богиня Кван Инь. Она попросила Ника совершить великий подвиг, от которого зависит судьба всего мира: за три дня найти бесценный древний манускрипт, похищенный злыми демонами преисподней.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ПМРежиссёр
Питер
МакДональд
- ТГАктёр
Томас
Гибсон
- Актриса
Бай
Лин
- РВАктёр
Расселл
Вонг
- РЯАктёр
Рик
Янг
- КБАктёр
Кабир
Беди
- Актёр
Эдди
Марсан
- РДАктёр
Рэндолл
Дак Ким
- ГОАктёр
Генри
О
- ЛКАктёр
Лим
Кай Сю
- БКАктёр
Берт
Квук
- ДГСценарист
Дэвид
Генри Хван
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ДГПродюсер
Дэвид
Генри Хван
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- ДОКомпозитор
Джон
Олтмен